Le Mashup Film Fest à la BnF : C’est quoi le cinéma Mashup ? Bnf – Bibliothèque Nationale de France – François Mitterrand, 1 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 1 octobre 2021

de 18h à 20h

gratuit

La BnF nous acceuille en ce Vendredi Saint 1er octobre de 18h à 20h pour discuter de l’avenir de l’humanité : LES CHATS MIGNONS QUI CHANTENT DU QUEEN SUR YOUTUBE ! Au programme, une conférence-projection interactive : Le Petit Mashup Illustré.

« Mashup ? C’est quoi ce machin ?

– Si je vous dis que c’est à la fois une tradition millénaire, une avant-garde d’aujourd’hui, une imagerie populaire et que, bien mélangé bien secoué, le tout est une révolution numérique et un cinéma rassembleur, vous me croyez ?

Le nombre de films mashup fleurissant sur les internets est incommensurable. Certains sont vus, commentés et partagés par des dizaines de millions de personnes. Pourtant, le cinéma mashup reste bien mal défini. Afin de montrer ses différentes facettes, nous piocherons des films dans l’encyclopédie en ligne “Mashup Cinéma” en fonction des envies des spectateurs présents et de leurs curiosités. Ils pourront réagir après chaque film et nous parlerons des particularités du geste mashupien : hommage, mariage, pop art, détournement, révolte. »

Julien Lahmi

La conférence sera animée par Julien Lahmi, directeur du Mashup Film Festival, créateur du webzine encyclopédique Mashup Cinéma, cinéaste.

En collaboration avec la BnF et le CNC.

Hâte de vous voir dans la salle avec votre grand sourire et votre costume de PIKACHU-VADOR !

Bnf – Bibliothèque Nationale de France – François Mitterrand quai Francois Mauriac Paris 75013

6 : Quai de la Gare (467m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (497m)



Contact :Mashup Film Festival FESTIVAL@MASHUPCINEMA.COM https://www.mashup-film-festival.com/edition-2021/ https://fb.me/e/14XDeiVal https://twitter.com/encyclomashup

