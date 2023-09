Concert : Trio Tonatiuh Le Mas Ruas Sainte-Radegonde, 24 septembre 2023, Sainte-Radegonde.

Sainte-Radegonde,Aveyron

La chambre d’hôte le Mas Ruas propose un concert Trio Tonatiuh dans sa salle de réception le dimanche 24 septembre..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . 13.5 EUR.

Le Mas Ruas

Sainte-Radegonde 12850 Aveyron Occitanie



The Mas Ruas B&B will be hosting a concert by Trio Tonatiuh in its reception room on Sunday September 24.

El B&B Mas Ruas ofrece un concierto del Trío Tonatiuh en su sala de recepción el domingo 24 de septiembre.

Das Bed & Breakfast le Mas Ruas bietet am Sonntag, den 24. September, ein Konzert des Trios Tonatiuh in seinem Empfangsraum an.

Mise à jour le 2023-09-11 par OFFICE DE TOURISME DE RODEZ AGGLOMERATION