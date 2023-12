Exposition « Noël en Provence » Le Mas Plan-d’Orgon Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 14:30:00

Début : 2023-12-23 14:30:00

fin : 2023-12-23 17:00:00

Exposition « Noël en Provence » au Mas, en face de la Mairie.

L’exposition « Noël en Provence » retrace les traditions provençales durant la période des festivités de Noël. Venez découvrir au Mas du Plan la reconstitution d’une pièce provençale de Noël avec : la table des treize desserts, des photos, une exposition de costumes provençaux, ,… Un conteur sera présent pour expliquer ce que sont les fêtes de Noël en Provence le Samedi 16 Décembre.



Inauguration de l’exposition le Vendredi 15 Décembre à 18h30. .

Le Mas Route de Cavaillon

Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

