PADAM PADAM LE MAS Le Mee Sur Seine, 6 février 2024, Le Mee Sur Seine.

Padam, Padam… Et déjà cette musique nous revient en tête ! Un monument de la Chanson Française qui donne vie à une comédie musicale chantée et dansée en direct par les artistes de la Compagnie Trabucco.Une interprétation et des voix exceptionnelles, des chansons inoubliables qui feront connaître à «La Môme» une carrière internationale. Derrière la légende, elle sera également une fabuleuse dénicheuse de talents et fera la renommée de ses auteurs et compositeurs, dont Yves Montand, Charles Aznavour, Georges Moustaki…Toute son existence, Piaf aura vécu pour les autres, pour son public, pour ses amants. Elle aura tout donné, quitte à s’épuiser sur scène, et reste encore aujourd’hui l’une des plus grandes voix de la chanson française. Vous connaissez l’histoire… Les artistes de la Compagnie Trabucco (chanteurs, danseurs, comédiens) vous feront découvrir la vie d’une jeune chanteuse dont les traits de caractère sont librement inspirés de la Piaf… C’est avec un immense plaisir que la Compagnie Trabucco remontera sur les planches avec ce nouveau programme de Chansons Françaises mêlant aux grands monuments de Piaf d’autres chansons célèbres de ses contemporains pour un programme varié et entrainant.

Tarif : 28.60 – 31.90 euros.

Début : 2024-02-06 à 15:00

Réservez votre billet ici

LE MAS 800, Avenue de l’Europe 77350 Le Mee Sur Seine