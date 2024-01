Visite de jardin Le Mas du Pré Verrières, vendredi 31 mai 2024.

Visite de jardin Rendez-vous aux jardins. 31 mai 2 juin Le Mas du Pré 4 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Des visites guidées sont proposées à 10h et à 14h.

Le Mas du Pré 15 rue du Pré de la Loge, 86410 Verrières Verrières 86410 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 03 35 11 97 Ce jardin créé en 2007 et mélangeant tour à tour le style méditerranéen, anglais et italien, est en évolution permanente. Sans traitement chimique, il est refuge LPO, inscrit au répertoire des Jardins de Noé et à l’inventaire des Parcs et Jardins Poitou-Charentes. Les roses anglaises ou anciennes, les lavandes et euphorbes offrent différentes scènes. Les constructions en châtaigner lui confèrent une ambiance naturelle. Une attention particulière a été portée dans le choix des essences végétales et des matériaux pour une bonne intégration dans le paysage environnant. stationnement

©gentypatrick