Fête des étoiles à Thémines Le mas du causse Thémines, 22 juillet 2023, Thémines.

Thémines,Lot

Des astronomes amateurs des clubs de Jalle Astronomie (Martignas-sur-Jalle – 33127) et de Gramat vous proposent d’observer le ciel et les astres grâce à leurs télescopes, lunettes et jumelles..

2023-07-22 21:30:00 fin : 2023-07-22 . EUR.

Le mas du causse Le moulin à vent D40

Thémines 46120 Lot Occitanie



Amateur astronomers from the Jalle Astronomie (Martignas-sur-Jalle ? 33127) and Gramat clubs will be on hand with telescopes, scopes and binoculars to observe the sky and stars.

Los astrónomos aficionados de los clubes Jalle Astronomie (Martignas-sur-Jalle ? 33127) y Gramat estarán presentes con telescopios, catalejos y prismáticos para observar el cielo y las estrellas.

Amateurastronomen der Vereine Jalle Astronomie (Martignas-sur-Jalle ? 33127) und Gramat bieten Ihnen an, den Himmel und die Sterne mit ihren Teleskopen, Fernrohren und Ferngläsern zu beobachten.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Figeac