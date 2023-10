CORINE LE MAS D’HIVER Puget Sur Argens Catégorie d’Évènement: PUGET SUR ARGENS CORINE LE MAS D’HIVER Puget Sur Argens, 24 novembre 2023, Puget Sur Argens. CORINE LE MAS D’HIVER a lieu à la date du 2023-11-24 à 19:30:00.

Tarif : 15.2 à 28.4 euros. Ouverture des portes : 19h30Première partie : 20h30Concert principal : 21h30Fermeture des portes : 00h30Soyez éco-resposable : choisissez le E-Billet Réservez votre billet ici LE MAS D’HIVER

514 CHEMIN DE ST TROPEZ Puget Sur Argens 83480 https://www.youtube.com/channel/UCxN2i3_a__I6pvLnQDssCwg Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: PUGET SUR ARGENS Autres Lieu LE MAS D'HIVER Adresse 514 CHEMIN DE ST TROPEZ Ville Puget Sur Argens Departement 83480 Lieu Ville LE MAS D'HIVER Puget Sur Argens latitude longitude 43.443524;6.695203

LE MAS D'HIVER Puget Sur Argens 83480 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puget sur argens/