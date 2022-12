Le Mas des Ecureuils – Dîner du réveillon de la Saint Sylvestre Aix-en-Provence, 31 décembre 2022, Aix-en-Provence .

Le Mas des Ecureuils – Dîner du réveillon de la Saint Sylvestre

1170 Petite route des Milles Hôtel Le Mas Des Ecureuils Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Hôtel Le Mas Des Ecureuils 1170 Petite route des Milles

2022-12-31 19:30:00 – 2022-12-31

EUR 59 59 // Menu //



Amuse bouche

● Bouchée chèvre aux fleurs et chair de crabe citronnée

************************************

Hors d’œuvre

● Saumon gravlax et sa mousse baltique, crème émulsionnée au citron

Ou

● Médaillon de foie gras maison au Cognac, chutney de figue et compotée d’oignons

************************************

Plat au choix

● Risotto safrané de gambas et potiron

Ou

● Magret de canard aux morilles et à l’Armagnac, gratin dauphinois et courge muscade

************************************

Assortiment du fromager ( option +12€ )

● Rocamadour, Tomme aux fleurs, Brie de Meaux

************************************

Dessert

● Croquant chocolat et entremet douceur d’agrumes sur biscuit noisette

Soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre au Mas des Ecureuils dans une ambiance musicale et dans un décor pailleté !

+33 4 42 24 40 48 Hôtel Le Mas Des Ecureuils

dernière mise à jour : 2022-12-16 par