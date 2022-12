Le Mas d’Entremont – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Le Mas d’Entremont – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre Aix-en-Provence, 31 décembre 2022, Aix-en-Provence . Le Mas d’Entremont – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre 315 RN 7 – Montée d’Avignon Célony Le Mas d’Entremont Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Célony 315 RN 7 – Montée d’Avignon

2022-12-31 – 2022-12-31

Célony 315 RN 7 – Montée d’Avignon

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 95 95 // Menu //



● Saumon mi-cuit, crème au raifort, pomme Granny Smith

Et

● Foie gras poêlé, champignons en déclinaison, bouillon de céleri fumé

************************************

● Noix de Saint Jacques aller retour, topinambour et caviar

Et

● Petit pâté chaud de canard, sauce périgourdine et châtaignes

************************************

● Tarte soufflé chocolat mandarine

● Caviar de mandarine et thym citron. Crémeux chocolat noir 70 %

Poudre de sablé linzer cacao. Glace de mandarine brûlée Dîner du réveillon de la Saint-Sylvestre au restaurant Le Mas d’Entremont. Découvrez le menu concocté par le Chef et son équipe ! +33 4 42 17 42 42 Le Mas d’Entremont Célony 315 RN 7 – Montée d’Avignon Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-12-12 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Le Mas d'Entremont Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Célony 315 RN 7 - Montée d'Avignon Ville Aix-en-Provence lieuville Célony 315 RN 7 - Montée d'Avignon Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Le Mas d'Entremont Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Le Mas d’Entremont – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre Aix-en-Provence 2022-12-31 was last modified: by Le Mas d’Entremont – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre Aix-en-Provence Aix-en-Provence Le Mas d'Entremont 31 décembre 2022 315 RN 7 - Montée d'Avignon Célony Le Mas d'Entremont Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône