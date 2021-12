Le Mas d’Entremont – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre Aix-en-Provence, 31 décembre 2021, Aix-en-Provence.

Le Mas d’Entremont – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre Célony 315 RN 7 – Montée d’Avignon Aix-en-Provence

2021-12-31 19:00:00 – 2021-12-31 Célony 315 RN 7 – Montée d’Avignon

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

● Carpaccio de Saint Jacques, céleri et agrumes

Ou

● Foie gras de canard poêlé, croûte de noisette, petits légumes et bouillon de pot-au-feu

************************************

● Filet de saint Pierre, snacké à la plancha, raviole d’épinard à la

brousse, bisque crémeuse, quelques grains de caviar

Ou

● Filet de veau en croûte façon Wellington, purée de châtaignes,

légumes ancien, sauce périgourdine

************************************

Vacherin pomme citron et champagne

Duo de sorbets, pomme et citron

Biscuit roulé pommes cannelle, chantilly citron, émulsion champagne

Dîner du réveillon de la Saint-Sylvestre au restaurant Le Mas d’Entremont.

entremont@masdentremont.com +33 4 42 17 42 42 https://www.masdentremont.com/

Célony 315 RN 7 – Montée d’Avignon Aix-en-Provence

