Atelier et Bal « Azirine » Le Mas de Mestre, Villevieille (30) Atelier et Bal « Azirine » Le Mas de Mestre, Villevieille (30), 15 octobre 2023, . Atelier et Bal « Azirine » Dimanche 15 octobre, 14h00 Le Mas de Mestre, Villevieille (30) 10 à 15 € A Villevieille, à proximité immédiate de Sommières, Azirine vous propose un dimanche chaleureux, pour faire le plein de chaleur humaine avant les premiers frimats… Une invitation au voyage en deux temps, dans un lieu d’exception, le mas de Mestre… https://www.lemasdemestre.com/le-mas-2/ De 14h à 17H un atelier de danses collectives faciles à dominante de l’Est par delà les frontières.

De 17H30 à 20H, un « bal multicolore », du folk, du trad et bien sûr les danses vues l’après-midi.

Nous irons chatouiller les danses des quatres coins de l’exagone et au delà ;-) Mise à disposition d’une grande salle avec parquet superbe ! Evitons donc talons agressifs, semelles marquantes…. ;-) Et … PAF ! 10€ pour l’atelier 10€ pour le Bal Et 15€ Atelier + bal 1 Commentaire source : événement Atelier et Bal « Azirine » publié sur AgendaTrad Le Mas de Mestre, Villevieille (30) Chemin de Piquet

Le Mas de Mestre, 30250 Villevieille, France [{« link »: « https://www.lemasdemestre.com/le-mas-2/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45323 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T20:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T20:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Le Mas de Mestre, Villevieille (30) Adresse Chemin de Piquet Le Mas de Mestre, 30250 Villevieille, France Age max 110 Lieu Ville Le Mas de Mestre, Villevieille (30) latitude longitude 43.797673;4.091032

Le Mas de Mestre, Villevieille (30) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//