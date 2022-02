Le Mas de Merlin se dévoile / Visite patrimoine Larnagol, 2 avril 2022, Larnagol.

2022-04-02 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-02 17:30:00 17:30:00

Larnagol Lot

Quand l’accueil Valeurs Parc rencontre le savoir-faire du patrimoine bâti ! Découvrez la richesse d’un lieu magique en

pleine nature … A l’initiative de Jacques et Catherine, la famille Bariviera s’est lancée en 1996 dans la restauration du hameau du Mas de Merlin. Aujourd’hui, ils bénéficient de la Marque Valeurs Parc pour leur gîte et leur activité de maçonnerie, et ont toujours à coeur de respecter le patrimoine architectural du lieu en utilisant des techniques naturelles et la récupération de matériaux.

Catherine, Jacques et leur fils Maximilien vous invitent à découvrir ce travail de restauration à travers une balade sur le

site et une démonstration de différents enduits.

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

©MasMerlin

