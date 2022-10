STAGE de vannerie sauvage / spiralé-cousu Le Casterot Le Mas-d'Azil Catégories d’évènement: Ariège

Le Mas-d'Azil

STAGE de vannerie sauvage / spiralé-cousu Le Casterot, 5 novembre 2022 09:00, Le Mas-d'Azil. 5 et 6 novembre Sur place sur inscription, 70€/jour 0625878748, https://inspirationsauvage.fr/2022/03/31/stage-vannerie-sauvage-spirale-cousu/

2 jours pour apprivoiser la technique du spiralé-cousu, avec des matériaux sauvages, prélevés et préparés par vos soins ! Programme : Reconnaissance et cueillette de la molinie et de la ronce et regards sur d’autres matériaux utilisables en vannerie spiralée-cousue Préparation des éclisses de ronce (notre lien de couture) et des bottes de molinie Réalisation de « l’escargot » de départ, calibrage du boudin de molinie et couture du panier Possibilité d’utiliser des outils en os et en pierre ! Le tout dans une ambiance conviviale, avec repas partagés (sans caractère « obligatoire »!) et feu de camp le soir ! plus d’info : https://inspirationsauvage.fr/2022/03/31/stage-vannerie-sauvage-spirale-cousu/ Le Casterot Le Mas-d’Azil 09290 Le Mas-d’Azil Ariège samedi 5 novembre – 09h00 à 17h00

dimanche 6 novembre – 09h00 à 17h00

