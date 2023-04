Concert basque Allé de l’Église, 13 mai 2023, Le Mas-d'Agenais.

Le Chœur Itsasoa de Biarritz donnera un Concert Basque. Itsasoa propose des chants sacrés ou profanes, traditionnels ou contemporains de compositeurs tels que Pablo Sorozabal, le Père Donostia Javier Busto….

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Allé de l’Église Église Notre-Dame

Le Mas-d’Agenais 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Itsasoa Choir from Biarritz will give a Basque Concert. Itsasoa offers sacred or secular, traditional or contemporary songs by composers such as Pablo Sorozabal, Father Donostia Javier Busto?

El coro Itsasoa de Biarritz interpretará un Concierto Vasco. Itsasoa ofrece canciones sacras o profanas, tradicionales o contemporáneas, de compositores como Pablo Sorozabal, el Padre Donostia Javier Busto?

Der Ch?ur Itsasoa aus Biarritz wird ein Baskisches Konzert geben. Itsasoa bietet geistliche und weltliche, traditionelle und zeitgenössische Lieder von Komponisten wie Pablo Sorozabal, Pater Donostia Javier Busto?

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Val de Garonne