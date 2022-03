“Le martsi de Semur” marché festif de producteurs Semur-en-Brionnais Semur-en-Brionnais Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Semur-en-Brionnais

“Le martsi de Semur” marché festif de producteurs Semur-en-Brionnais, 1 avril 2022, Semur-en-Brionnais. “Le martsi de Semur” marché festif de producteurs Semur-en-Brionnais

2022-04-01 17:00:00 – 2022-10-28 20:00:00

Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire Semur-en-Brionnais EUR Le Martsi de Semur, en piste !

La 2eme saison débutera sur la place de Semur-en-Brionnais en avril. Depuis quelques années certains bourgs du Brionnais s’animent d’un marché de producteurs, le Martsi, en début de week-end, le vendredi soir. A Saint Julien de Civry le 1er vendredi du mois, Saint Julien de Jonzy le 3ème, et Semur en Brionnais le 4ème. La première édition de la saison 2 du Martsi de Semur se tiendra au pied du château St Hughes, face à la Mairie, le long de la terrasse du restaurant l’Entrecôte Brionnaise. Un emplacement remarquable au cœur de la commune classée par l’association « Plus beaux villages de France ». La place du Martsi est entourée de « vieilles pierres », ouverte au sud sur une terrasse dont la pelouse offre un terrain de jeu idéal aux plus jeunes. Sous l’ombrage des platanes, elle rivalise en charme au crépuscule, lorsque les feux de la collégiale St Hilaire se mélangent aux rayons du couchant. Encouragé par la Mairie, le Comité des fêtes qui organise cet évènement sera heureux d’accueillir encore cette année une quinzaine de producteurs locaux. Légumes, volailles et fromages. Bière, miel, vin, champignons. Des œufs, du bœuf, du mouton etc. A côté de la buvette sont disposées les tables : pour accompagner le verre partagé en famille ou entre amis, les chalands pourront s’offrir le casse-croûte : outre le restaurant de Monique, galettes, crêpes et tartes flambées sont préparées sur place.. et en bio ! … et pour l’épicerie de vrac, le pain et autres graines, en retournant au parking, le Magasin des Possibles vaut le détour… Un tiers lieu à découvrir, assurément. Un peu plus qu’un marché, garanti par une charte, l’esprit « Martsi » est la conjugaison de la qualité, la proximité et la convivialité. Pour bien débuter le weekend, tiercé gagnant ! Au plaisir de vous rencontrer sur le Martsi ! martsidesemur@mailo.com Le Martsi de Semur, en piste !

