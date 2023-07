Colonie Apprenante au Martouret ! Le Martouret Die, 20 août 2023, Die.

Colonie Apprenante au Martouret ! 20 – 27 août Le Martouret Gratuit avec le dispositif « Colos Apprenantes »

Apprendre à nager et profiter des vacances !

Deviens un vrai poisson dans l’eau

Cette année encore, le centre du Martouret accueille vos enfants pour un stage ludique de natation d’une semaine ! Au programme, des cours en piscine chaque jour, mais aussi une multitude d’activités sportives et amusantes ainsi que des veillées à thèmes tous les soirs !

A propos du Martouret

Le centre du Martouret vous accueille sur une propriété de plus de 40 hectares de pleine nature, située au pied du Vercors et au bord de la Drôme. Entre campagne et montagne, les enfants peuvent s’y épanouir en toute liberté.

