Le martien en moi, 30 juin 2022, .

Le martien en moi

2022-06-30 20:00:00 – 2022-06-30

15 15 EUR * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre *

Un extra-terrestre est envoyé bien malgré lui sur terre et il atterrit dans une auberge. C’est au même moment que des clients très particuliers arrivent aussi et tout s’emmêle en quiproquos, situations vraiment improbables et moments de rires assurés !

Comédie humoristique avec les ateliers théâtre adultes

Mise en scène Frédéric Fuertès – Durée 90mn

Tout public

dernière mise à jour : 2022-05-02 par