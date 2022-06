Le Marteau et la Faucille • Julien Gosselin Théâtre Paris-Villette Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le Marteau et la Faucille • Julien Gosselin Théâtre Paris-Villette, 26 juillet 2022 au 28 juillet 2022, Paris.

mardi, mercredi, jeudi

de 20h00 à 21h00

. payant Tarif B De 15 à 25€

En partenariat avec le Théâtre Paris-Villette • En 2018, Julien Gosselin, lecteur passionné, a entrepris un remarquable et colossal travail de transposition scénique de l’univers romanesque de Don DeLillo. La première réalisation en a été la trilogie Joueurs / Mao II / Les Noms au Festival d’Avignon, avant L’Homme qui tombe avec l’ITA-Ensemble, la compagnie d’Ivo van Hove à Amsterdam. Puis il a repris l’adaptation d’une étrange nouvelle déjà abordée dans le cadre de la trilogie. Ce texte s’intitule Le Marteau et la Faucille et constitue l’un des écrits les plus récents de Don DeLillo, inspiré par la crise financière de 2007. Son action se situe dans une prison pour délinquants en col blanc. Elle narre un réel totalement affolé. Des enfants présentent un programme d’informations économiques où les mots sont vidés de leur sens. Un détenu purge une peine de 720 ans de réclusion pour avoir construit un montage financier qui a causé la chute de deux gouvernements et la faillite de trois multinationales. C’est ce monde, où plus rien n’a de sens et où le grotesque fait loi, que Julien Gosselin a décidé de convoquer sur le plateau. Il met en scène Joseph Drouet, comédien aussi sobre que magistral. Ce dernier endosse le rôle du narrateur du Marteau et la Faucille, mais aussi toutes les autres voix de la nouvelle. Il nous entraîne dans un tourbillon qui fait écho à l’absurdité, à l’irrationnel et à l’angoisse profonde dont DeLillo revêt notre monde contemporain. Distribution Texte Don DeLilloTraduction Marianne VéronAdaptation et mise en scène Julien GosselinAvec Joseph DrouetScénographie Hubert Colas, assisté de Andréa BaglioneAssistant à la mise en scène Maxence VandeveldeCréation musicale Guillaume Bachelé et Maxence VandeveldeCréation lumières Nicolas JoubertCréation vidéo Pierre MartinCréation sonore Julien FerynCostumes Caroline Tavernier Théâtre Paris-Villette 211 Avenue Jean-Jaures 75019 Paris Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/le-marteau-et-la-faucille

