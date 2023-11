Le Marsupilami défend les littoraux à l’Aquarium de Paris Aquarium de Paris Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Du samedi 21 octobre 2023 au lundi 26 février 2024 :

Du 21 octobre 2023 au 26 février 2024, on retrouve le Marsupilami à l’Aquarium de Paris et on découvre un parcours pédagogique pour sensibiliser les petits comme les grands à la défense des littoraux.

Depuis ses premières apparitions, il y a 71 ans, le Marsupilami est un personnage qui interpelle sur les questions environnementales. Courageux et incorruptible, il défend sa famille et son milieu de vie et protège les écosystèmes naturels mis en danger par des interventions humaines peu scrupuleuses, dans des aventures pleines d’humour et de fantaisies. Pour cette exposition, le Marsupilami se lance dans la défense des littoraux et guide les visiteurs dans leur découverte de l’Aquarium.

Les littoraux sont très variés. Ils offrent donc de nombreux habitats différents aux plantes et aux animaux, comme le Marsupilami. Ces écosystèmes rendent de nombreux services aux humains et sont des réserves de biodiversité. Malheureusement, ils sont grandement menacés. Il existe de nombreuses solutions pour sauver ces espaces. Le Marsupilami et sa famille les présentent aux visiteurs tout au long du parcours de visite au travers des illustrations, des quizz, des graphiques et des spectacles.

Médiatoon et l’Aquarium de Paris s’associent pour proposer un parcours pédagogique varié adapté à toute la famille, présentant les écosystèmes côtiers, leurs bénéfices au quotidien et les menaces qui les touchent.

Des dispositifs variés pour apprendre en s’amusant

Pendant la durée de l’exposition, l’Aquarium de Paris propose diverses activités pédago-ludiques pour découvrir les littoraux et les écosystèmes côtiers, leurs bénéfices sur notre quotidien et les enjeux environnementaux qui les entourent.

Cahier Jeu de piste thématisé Marsupilami (4,50€ en caisse)

A l’aide d’un cahier d’activité, le Marsupilami aide les enfants, accompagnés de leurs parents, à mieux reconnaître la magie de l’Océan sur notre parcours permanent. En suivant les indices, les jeunes visiteurs parcourent l’Aquarium de Paris et observent les habitants des fond marins et leurs écosystèmes. Un cadeau les attend à la fin du parcours, une fois tous les indices trouvés.

Spectacle vivante (15 min) 2 ans et plus (compris dans le prix du billet ; accès selon les places disponibles)

Une exploratrice découvre l’importance de préserver les écosystèmes côtiers avec l’aide du Marsupilami.

Rencontrez le Marsupilami et repartez avec un selfie houba-esque. (Pour connaître les horaires se renseigner auprès des animateurs)

Episodes de la série

Des épisodes de la série Marsupilami seront diffusés dans le cinéma de l’Aquarium (accessible sans supplément)

Les ateliers pédagogiques

Des ateliers créatifs encadrés sont proposés pour les enfants sur le parcours (toujours sous la responsabilité des accompagnateurs, (accessible sans supplément) et sont téléchargeables par QR code afin de poursuivre la visite à la maison et de retrouver la magie de l’Océan.

Pour les plus curieux

Un parcours pédagogique parallèle

Des QR codes disposés tout au long du circuit de visite permettent de traiter en profondeur des thématiques plus précises. Le visiteur peut approfondir ses connaissances et consulter les derniers articles scientifiques les plus pertinents sur le sujet.

Des rendez-vous pédagogiques

Les médiateurs scientifiques de l’Aquarium de Paris sont disponibles sur le parcours autour de points parole, pour répondre à toutes les questions sur ces espèces fascinantes et les autres pensionnaires de l’Aquarium.

Ateliers créatifs à télécharger

Aquarium de Paris 5 Avenue Albert de Mun 75016 Paris

Contact : https://www.aquariumdeparis.com/le-marsupilami-defend-les-littoraux-a-laquarium-de-paris/

