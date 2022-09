Observation des oiseaux migrateurs Le Markstein Fellering Catégories d’évènement: Fellering

Haut-Rhin

Observation des oiseaux migrateurs 1 et 2 octobre Le Markstein

Accès gratuit, inscription obligatoire sur le site de la LPO Alsace

Les cols vosgiens représentent un passage migratoire pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Venez les découvrir avec des ornithologues passionnés ! Le Markstein route des cretes markstein Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est Observer les oiseaux dans les Vosges Le col du Markstein représente un haut lieu de la migration pour des nombreuses espèces d’oiseaux quittant l’Alsace pour passer l’hiver sous des latitudes plus clémentes et offrant encore les ressources alimentaires.

L’Eurobirdwatch est une manifestation d’envergure internationale qui met en lumière ce phénomène fascinant ! Dans ce cadre, l’équipe des ornithologues haut-rhinois vous propose de se retrouver entre 7h et 11h (chacun peut repartir quand il le souhaite) pour pouvoir observer les oiseaux, si les conditions météo le permettent (absence de brouillard et de vent contraire). Marche de 300m pour rejoindre le point d’observation.

Station sur place prolongée : prévoir des vêtements chauds !

A prévoir : jumelles souhaitées, longue-vue idéale, siège pliable pour ceux qui le souhaitent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T07:00:00+02:00

2022-10-02T12:00:00+02:00 LPO Alsace

