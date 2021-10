Noisy-le-Sec Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis Le marin et le poisson Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec

Le marin et le poisson

Conservatoire de Noisy-le-Sec, le 16 novembre 2021

Entrée libre sur réservation

Un pauvre marin pêche un poisson parlant qui l’emmène sur la piste d’un trésor. Enfin ça, c’est l’histoire prévue par le conteur, mais ces 2 personnages risquent de tout faire tomber à l’eau ! Conservatoire de Noisy-le-Sec 41 rue Saint Denis 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Léo Lagrange Seine-Saint-Denis

Date et horaire:

2021-11-16 17:15 - 18:15

