Vendée Maillezais Au début du XVIIème siècle, spectateurs impuissants de la ruine d’un travail séculaire, les moines de l’abbaye de Maillezais espèrent beaucoup de la reprise des assèchements commencés sous Henri IV. La venue exceptionnelle de Pierre Siette, ingénieur-géographe du roi ravive les espoirs.

Venu du futur, Marin du marais, aventurier admiratif de l'œuvre colossale des moines, vous narre l'histoire de ce milieu riche d'une incomparable biodiversité. Du dimanche au jeudi : 14h15, 18h15 Tarifs : Inclus dans le prix d'entrée au site

