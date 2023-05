Le mariage pour tous et toutes fête ses 10 ans : retrouvez le programme des festivités Hôtel de Ville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Le mariage pour tous et toutes fête ses 10 ans : retrouvez le programme des festivités Hôtel de Ville, 16 mai 2023, Paris. Le mardi 16 mai 2023

de 20h30 à 23h00

Le mercredi 17 mai 2023

de 09h30 à 23h00

.Tout public. gratuit

Votée il y a 10 ans, la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe est un symbole essentiel de l’avancée des droits LGBTQI+. Le 17 mai est l’occasion de marquer le profond attachement de Paris à l’égalité des droits et d’en faire un moment de réflexion, de joie et de partage collectif. Retrouvez tout le programme des festivités Hôtel de Ville Hôtel de Ville 75004 Paris Contact :

Guillaume Bontemps/Ville de Paris Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse Hôtel de Ville Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Hôtel de Ville Paris

Hôtel de Ville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le mariage pour tous et toutes fête ses 10 ans : retrouvez le programme des festivités Hôtel de Ville 2023-05-16 was last modified: by Le mariage pour tous et toutes fête ses 10 ans : retrouvez le programme des festivités Hôtel de Ville Hôtel de Ville 16 mai 2023 Hôtel de Ville Paris Paris

Paris Paris