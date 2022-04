Le Mariage Forcé, de Molière (Scolaire) Espace Jean-Bouhey Longvic Catégories d’évènement: Côte-d'Or

>**Teaser:** [https://www.youtube.com/watch?v=u3WyGPcEWn4](https://www.youtube.com/watch?v=u3WyGPcEWn4) **> Distribution :** Valentin CLERC – Sganarelle Jonathan DELEGLISE – Géronimo – Dorimène – Pancrace – Une Egyptienne – Alcantor Lucas ROGLER – L’Orfèvre – Marphurius – Lycaste – Une Egyptienne – Alcidas **>Résumé :** ” Sganarelle, proche de la cinquantaine, désire épouser la jeune et fougueuse Dorimène dans le but de la posséder et avoir une progéniture. Cependant, il déchante totalement lorsqu’il s’aperçoit que sa dulcinée est en réalité une femme assoiffée de liberté et de vanité. Dans cette mise en scène des 800 Litres de paille, le public se retrouve devant, derrière, à gauche, à droite et, inévitablement, avec ces trois comédiens pour dix personnages, au centre de la farce.” Comédie tout public – Durée 60 minutes

Gratuit (scolaire)

3 comédiens. 12 personnages. De la paille. Le public, en quadrifrontal, découvre l’envie de mariage de Sganarelle. Mais ce dernier apprend que sa femme est en fait… Tintintintin : suspense. Espace Jean-Bouhey 37 route de Dijon – 21600 LONGVIC Longvic Côte-d’Or

