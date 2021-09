Ancey Ancey Ancey, Côte-d'Or Le Mariage forcé Ancey Ancey Catégories d’évènement: Ancey

Ancey Côte-d'Or Ancey EUR 0 0 Dans le cadre de la programmation Arts & Scènes du Conseil Départemental, la Communauté de communes Ouche et Montagne accueille la compagnie 800 Litres de paille pour un spectacle tout public, d'après la comédie de Molière. Sganarelle, la cinquantaine, désire épouser la jeune Dorimène pour avoir une progéniture. Cruelle désillusion, sa dulcinée ne compte pas être une gentille femme au foyer. Les envies de mariage de Sganarelle prennent alors la poudre d'escampette… Installés dans un dispositif quasi-frontal, les comédiens captent le moment présent, plongeant le spectateur dans une représentation unique mêlée à une immersion sensorielle offerte par l'odeur et le bruit de 800 litres de paille. La compagnie des 800 Litres de paille est née sous l'impulsion de trois jeunes comédiens au talent affirmé qui portent un art populaire renouant avec son public, allant au devant des campagnes et des lieux isolés pour rappeler que le spectacle est avant tout une fête qui se vit ensemble. Réservation obligatoire auprès du service culture de la CCOM au 03 80 49 77 43 ou par mail culture@ouche-montagne.fr

