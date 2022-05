Le mariage de Florentine, 11 juin 2022, .

Le mariage de Florentine

2022-06-11 11:15:00 11:15:00 – 2022-06-11 12:00:00 12:00:00

Venez à la noce ! Bobinette et Gus’, deux petites souris, vous invitent au mariage – à la normande – de Florentine fille de fermier et Pierrot fils de forgeron !

Cette animation mêlant saynètes, théâtre d’ombres, chansons et peluches-marionnettes, permet aux tout-petits de découvrir le mariage normand à la fin du XIXe siècle.

Pour les enfants accompagnés, de 5 à 7 ans. 4 € entrée incluse, sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

dernière mise à jour : 2022-05-27 par