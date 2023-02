LE MARIAGE DE FIGARO – ROH SUR ECRAN CINEMA (FILME EN JAN 22 ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE SAVIGNY LE TEMPLE Catégories d’Évènement: Savigny-le-Temple

Seine-et-Marne

LE MARIAGE DE FIGARO – ROH SUR ECRAN CINEMA (FILME EN JAN 22 ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE, 27 avril 2023, SAVIGNY LE TEMPLE. LE MARIAGE DE FIGARO – ROH SUR ECRAN CINEMA (FILME EN JAN 22 ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE. Un spectacle à la date du 2023-04-27 à 19:45 (2023-04-27 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros. Le metteur en scène David McVicar fait ressortir les éléments révolutionnaires présents dans le grand opéra-bouffe de Mozart, où se mêlent intrigues, malentendus et pardon. (Filmé en janvier 2022) Votre billet est ici ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE SAVIGNY LE TEMPLE 4 Place du Miroir d’Eau Seine-et-Marne Le metteur en scène David McVicar fait ressortir les éléments révolutionnaires présents dans le grand opéra-bouffe de Mozart, où se mêlent intrigues, malentendus et pardon. (Filmé en janvier 2022) .19.0 EUR19.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Savigny-le-Temple, Seine-et-Marne Autres Lieu ESPACE PREVERT - SCENE DU MONDE Adresse 4 Place du Miroir d'Eau Ville SAVIGNY LE TEMPLE Tarif 19.0-19.0 lieuville ESPACE PREVERT - SCENE DU MONDE SAVIGNY LE TEMPLE Departement Seine-et-Marne

ESPACE PREVERT - SCENE DU MONDE SAVIGNY LE TEMPLE Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savigny-le-temple/

LE MARIAGE DE FIGARO – ROH SUR ECRAN CINEMA (FILME EN JAN 22 ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE 2023-04-27 was last modified: by LE MARIAGE DE FIGARO – ROH SUR ECRAN CINEMA (FILME EN JAN 22 ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE ESPACE PREVERT - SCENE DU MONDE 27 avril 2023 ESPACE PREVERT - SCENE DU MONDE SAVIGNY LE TEMPLE

SAVIGNY LE TEMPLE Seine-et-Marne