Le Mari de maman salle des fêtes,14340 Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

Cambremer

Le Mari de maman salle des fêtes,14340, 12 mars 2022, Cambremer. Le Mari de maman

du samedi 12 mars au dimanche 13 mars à salle des fêtes, 14340

Avec le groupe théâtral de St Aubin-sur-Algot, 14340 Cambremer Comédie en 3 actes de Paule MERLE Rires et sourires sont au rendez-vous dans cette histoire de famille qui pourrait être la nôtre ou la vôtre. Fanchon, la cadette des trois filles d’Isabelle, déborde d’énergie et d’imagination. Son pouvoir de persuasion est tel qu’elle va entraîner ses deux soeurs, Magali et Sophie, dans une histoire quelque peu farfelue : Trouver un mari à maman et, pour ce faire, avoir recours aux petites annonces afin de dénicher l’oiseau rare. Mais, Isabelle « plaquée » très tôt par un époux irresponsable a un secret. Et de quiproquo en quiproquo… Contact : [[http://daniel.chedeville.pagesperso-orange.fr/theatre/an2018.htm](http://daniel.chedeville.pagesperso-orange.fr/theatre/an2018.htm)](http://daniel.chedeville.pagesperso-orange.fr/theatre/an2018.htm) M : [[daniel.chedeville@wanadoo.fr](mailto:daniel.chedeville@wanadoo.fr)](mailto:daniel.chedeville@wanadoo.fr) Pas de réservations, placement libre. Adultes : 6€ Moins de 16 ans : 3€ Moins de 10 ans : gratuit. Comédie en 3 actes de Paule Merle salle des fêtes,14340 avenue des tilleuls, cambremer Cambremer Cambremer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T23:30:00;2022-03-13T15:00:00 2022-03-13T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Cambremer Autres Lieu salle des fêtes,14340 Adresse avenue des tilleuls, cambremer Ville Cambremer lieuville salle des fêtes,14340 Cambremer Departement Calvados

salle des fêtes,14340 Cambremer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambremer/

Le Mari de maman salle des fêtes,14340 2022-03-12 was last modified: by Le Mari de maman salle des fêtes,14340 salle des fêtes,14340 12 mars 2022 14340 Cambremer Cambremer Salle Des Fêtes

Cambremer Calvados