LE MARI DE MA FEMME THEATRE DE JEANNE Nantes, dimanche 13 octobre 2024.

LE MARI DE MA FEMME Comédie écrite et mise en scène par David Fenouil, avec Aurélie Mele, Pascal Valette et David FenouilGROS SUCCÈS : REPRISE !Une comédie dans la plus grande tradition du boulevard pour un moment 100% humour ! Le soir de sa dixie`me anne´e de mariage, Victor apprend soudainement l’existence de l’ex-mari de sa femme, et surtout son arrivée imminente !Lors de cette soire´e, France, sa femme, lui re´ve`le e´galement qu’Antonio, son ex-mari et accessoirement ancien taulard, ignore l’existence de son remariage. Pour Victor, ce n’est que le de´but des ennuis, car le tueur d’origine sicilienne et sa femme n’ont jamais réellement divorce´ ! Dans le but de prote´ger son couple et la vie de son mari, France a justifie´ pendant dix ans la pre´sence de Victor chez elle en le faisant passer pour un colocataire gay, le rendant par ce stratagème inoffensif aux yeux jaloux d’Antonio. Mais rien ne peut se passer si facilement et les situations les plus rocambolesques vont s’enchaîner, faisant vivre à France et à Victor un dixième anniversaire de mariage pour le moins mémorable.Gros succès de la comédie sur les routes de France depuis plusieurs années, ce moment de rire incontournable servi par un trio explosif revient enfin à Nantes !

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-10-13 à 17:00

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44