Le mari de ma Femme THEATRE A L’OUEST CAEN, 7 février 2023, CAEN.

Le mari de ma Femme THEATRE A L’OUEST CAEN. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-10-15 17:00. Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

Le soir de sa dixième année de mariage, Victor apprend l’existence et la venue imminente de l’ex-mari de sa femme. Lors de cette soirée, France, sa femme, lui révèle également qu’Antonio, ex-mari et ancien taulard, ignore l’existence de ce remariage. Pour Victor ce n’est que le début des ennuis, car le tueur, d’origine Sicilienne, et sa femme n’ont ja- mais divorcé ! Dans le but de protéger son couple et la vie de son mari, France a justifié pen- dant dix ans, la présence de Victor en le faisant passer pour un coloca- taire gay, le rendant par ce stratège, inoffensif aux yeux jaloux d’Anto- nio. Cette situation extrême transporte le spectateur dans une succession d’évènements plus délirants les uns que les autres. Le mari de ma Femme EUR27.2 27.2 euros

Votre billet est ici

THEATRE A L’OUEST CAEN CAEN 8 QUAI VENDEUVRE Calvados

Le soir de sa dixième année de mariage, Victor apprend l’existence

et la venue imminente de l’ex-mari de sa femme. Lors de cette soirée, France, sa femme, lui révèle également qu’Antonio, ex-mari et ancien taulard, ignore l’existence de ce remariage. Pour Victor ce n’est que le début des ennuis, car le tueur, d’origine Sicilienne, et sa femme n’ont ja- mais divorcé ! Dans

le but de protéger son couple et la vie de son mari, France a justifié pen- dant dix ans, la présence de Victor en le faisant passer pour un coloca- taire gay, le rendant par ce stratège, inoffensif aux yeux jaloux d’Anto- nio. Cette situation extrême transporte le spectateur dans une succession d’évènements plus délirants les uns que les autres.

.2023-10-15.

Votre billet est ici