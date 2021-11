Orléans Maison des Arts et de la Musique - MAM Loiret, Orléans LE MARDI A MONOPRIX Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Maison des Arts et de la Musique – MAM, le vendredi 26 novembre à 20:30

LE MARDI A MONOPRIX d’Emmanuel Darley Mise en scène Manouchka Récoché Jeu, Christa Fromet Tous les Mardi, Marie-Pierre va chez son père. Elle lui fait son ménage, son repassage, lui prépare ses repas pour la semaine et ils vont faire les courses à Monoprix. Là tout le monde la regarde, Marie-Pierre. Avant Marie-Pierre elle s’appelait Jean-Pierre.

Tarif unique : 12 euros

Manouchka Récoché met en scène le magnifique texte d’Emmanuel Darley où le bouleversant personnage de Marie-Pierre, femme transgenre, prend les traits de Christa Fromet. Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T21:45:00

