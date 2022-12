MULTI ACTIVITÉS LE MARCHISIO Haute Loire Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

MULTI ACTIVITÉS LE MARCHISIO Haute Loire, 10 juillet 2022, Le Chambon-sur-Lignon. MULTI ACTIVITÉS 10 – 16 juillet LE MARCHISIO Haute Loire dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. LE MARCHISIO Haute Loire LES EYRES 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON? Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Deviens un aventurier le temps d’une colonie de vacances pour vivre entre copains des moments inoubliables dans une nature préservée au coeur des volcans.

2022-07-10T14:00:00+02:00

2022-07-16T15:00:00+02:00

LE MARCHISIO Haute Loire
LES EYRES 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON
Le Chambon-sur-Lignon
Age minimum 6
Age maximum 13

