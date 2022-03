Le marché zéro déchets à Troinex Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

le samedi 26 mars à 09:00

Située à Troinex, la Flânerie accueillera nombreux stands, animations et ateliers sur la thématique de mode de vie zéro déchets. Cet évènement donnera l’occasion à de nombreux acteurs engagés pour la transition écologique de nous montrer leurs productions. Il y en aura pour tous les goûts !

Venez nous retrouver le 26 mars 2022 de 9h à 17h pour découvrir notre superbe évènement ! Autre lieu Genève Genève

