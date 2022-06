Le marché vintage digger.club revient au Jardin21 Jardin21, 18 juin 2022, Paris.

Le dimanche 19 juin 2022

de 11h30 à 20h00

Le samedi 18 juin 2022

de 11h30 à 20h00

. gratuit

Venez apprendre à mieux penser, faire et consommer la mode, en découvrant un casting de 25 curateurs vintage mode et déco et de créateurices upcycling engagés. Au programme : des conférences et des ateliers manuels, le tout dans une ambiance festive au rythme de dj sets chaloupés !

Après une édition d’hiver dans le cadre du Pitchfork Festival au Consulat, la friperie en ligne digger.club remet le couvert avec une version estivale de son marché responsable & festif au bord du Canal de l’Ourcq, dans l’écrin de verdure du Jardin21. Digger.club est une friperie en ligne qui organise des événements vintage entre Marseille et Paris et collabore avec des marques d’upcycling, dans une démarche de mode responsable.

C’est la deuxième fois que digger.club pose ses valises au Jardin21, pour un week-end dédié à mieux penser, faire et consommer la mode, sans oublier d’être fun.

Venez découvrir un casting ultra-select de 25 curateurs vintage mode et déco et de créateurices upcycling engagés. Ce sera aussi l’occasion de réfléchir à l’avenir de la mode avec un cycle de conférences avec le podcast Couture apparente, et d’apprendre avec des ateliers manuels, le tout dans une ambiance festive, au rythme de dj sets.

Au total, pas loin de 400 pièces vintage et seconde main : jupettes, shorts, maillots, sacs, lunettes, accessoires… L’évènement responsable, fun et stylé à ne pas manquer !

Jardin21 12/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/2568016626667644

Marion Denoual