Plouhinec Finistère Plouhinec Débarras des Ateliers, bric à brac, troc de plantes, restauration locale, vestiaire solidaire, atelier de fabrication de meubles, buvette. Ventes reversées à Bibliothèque Sans Frontières. coordination@lesateliersjeanmoulin.bzh +33 6 43 64 90 57 http://www.lesateliersjeanmoulin.bzh/ Débarras des Ateliers, bric à brac, troc de plantes, restauration locale, vestiaire solidaire, atelier de fabrication de meubles, buvette. Ventes reversées à Bibliothèque Sans Frontières. dernière mise à jour : 2021-07-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouhinec Étiquettes évènement : Autres Lieu Plouhinec Adresse Ateliers Jean Moulin, 27 rue de la République Ville Plouhinec lieuville 48.01769#-4.53017