Le samedi 26 juin 2021

de 14h à 18h

gratuit

Découvrez notre rendez-vous trimestriel pour acheter des créations 100% récup et des objets de seconde main proposés par des acteurs locaux et engagés. Envie Le Labo a le plaisir de vous accueillir pour son tout premier marché solidaire et responsable.

Venez profiter : A petits prix : des créations 100% récup, des articles de seconde main et des produits d’épicerie sucrée 100% maison

Des animations : surprise musicale, troc party…

D’un goûter gourmand offert !

☰ LES EXPOSANTS ☰ > Créations 100% récup de l’ESAT de Ménilmontant Coffres en bois, tabourets pour enfants, jeux janga en bois, kits de lingettes démaquillantes et éponges durables, hôtels à insectes, … > Vente solidaire Emmaüs Coup de Main Une sélection spécialement pour Envie Le Labo de textiles, livres, vaisselles et bibelots de seconde main à partir de 1 euro. > Créations culinaires et artisanales par La Fée dans les Bois Compotées de cerise au piment d’Espelette, fraise rhubarbe, compotées de rhubarbe, ketchup aux poivrons et piment d’Espelette… > Biscuits traditionnels de La Wafflette Ces Wafflettes sucrées ou salées feront le plaisir de vos papilles, elles ont été travaillées avec des farines paysannes écrasées à la meule de pierre, issus de l’agriculture biologique. > Créations 100% récup par La Collecterie Lampes, broches, pnoufs, bougeoirs, cadres kraft, paires de pochettes…. ☰ LES ANIMATIONS ☰ > Troc party animée par Mytroc Plusieurs sessions : 14h, 15h, 16h et 17h Apportez les différents objets dont vous n’avez plus l’utilité pour les échanger avec les autres participant.e.s à l’occasion de cette Troc party ! Sur place, vos objets sont évalués en vraies noisettes pour vous permettre de troquer d’autres objets. Vous pourrez repartir gratuitement avec des objets de seconde main de façon écoresponsable et solidaire. Les objets que vous pouvez apporter : vêtements, chaussures, bijoux, vaisselles, bibelots, nourriture non périssable (boite de conserve, pâtes, grains…) > Goûter gourmand offert à 16h Ce marché est également l’occasion de découvrir une construction et aménagement sobre et écoresponsable au cœur de Paris. —————————— Tous nos événements sont gratuits et se déroulent dans le respect des règles sanitaire, le port du masque est obligatoire. Le marché solidaire est ouvert à tou.te.s, la capacité d’accueil étant limitée vous avez la possibilité de vous inscrire pour garantir votre entrée : https://bit.ly/3xbxfVg —————————— [Envie Le Labo c’est quoi ?] Initié par le réseau Envie, Envie Le Labo est un éco-lieu solidaire et associatif de 553m2, qui a pour ambition d’apporter des solutions concrètes aux citoyens pour les accompagner vers un mode de vie écoresponsable et solidaire. Événements -> Brocante / Marché Envie Le Labo 10 rue Julien Lacroix Paris 75020

2 : Ménilmontant (396m) 2 : Couronnes (444m) 96 – arrêt Julien Lacroix

Contact :Envie Le Labo envielelabo@envie.org https://www.envie.org/envielelabo/ https://www.facebook.com/EnvieLeLabo envielelabo@envie.org Événements -> Brocante / Marché Solidaire;Gourmand;Insolite;En famille;Enfants

