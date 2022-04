Le marché s’anime Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Arles Bouches-du-Rhône Les Marchés Paysans de l’ADEAR 13 : un réseau de marchés paysans en faveur d’une agriculture plus juste pour les paysans et les consommateurs.

Samedi 23 avril sur l’espace producteurs d’Arles, le marché s’anime !

Dégustations des productions des paysans du marché.

