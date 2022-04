Le Marché Provençal par Provence Prestige Salon-de-Provence, 29 avril 2022, Salon-de-Provence.

Le Marché Provençal par Provence Prestige Salon-de-Provence

2022-04-29 09:00:00 – 2022-04-29 20:00:00

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Fête traditionnelle, la Fête de Transhumance est organisée chaque année par la Ville de Salon-de-Provence. Elle est couplée cette année à la « semaine provençale ».



Pour cette nouvelle édition, du 29 avril au 1er mai 2022, « Le Marché Provençal » par Provence Prestige s’associe à cet événement, sur la Place Morgan où près de 40 exposants seront présents dans les domaines de la Gastronomie, la Mode & Beauté, la Maison & Décoration ainsi que la Culture & Loisirs.

Grâce à ses artisans, fabricants et producteurs régionaux réunis, c’est bien le savoir-faire et les traditions locales qui seront à l’honneur durant 3 jours, autour de ces 4 principaux secteurs d’activités. Près de 50% de ces artisans mettront en valeur la Gastronomie de notre territoire.



Une magnifique occasion de faire rayonner toute la richesse de la Provence et de la Camargue.

contact@arles.cci.fr +33 4 90 99 08 08 http://www.arles.cci.fr/

Salon-de-Provence

