Le Marché Provençal par Provence Prestige, 2 septembre 2022, .

Le Marché Provençal par Provence Prestige

2022-09-02 – 2022-09-04

Sur la Place des Gitans, près de 40 exposants seront présents dans les domaines de la Gastronomie, la Mode & Beauté, la Maison & Décoration ainsi que la Culture & Loisirs.

Grâce à ses artisans, fabricants et producteurs régionaux réunis, c’est bien le savoir-faire et les traditions locales qui seront à l’honneur durant 3 jours, autour de ces 4 principaux secteurs d’activités. Près de 50% de ces artisans mettront en valeur la Gastronomie de notre territoire.

Une magnifique occasion de faire rayonner toute la richesse de la Provence et de la Camargue.

Pour cette nouvelle édition, du 2 au 4 septembre 2022, « Le Marché Provençal » par Provence Prestige s’associe à l’événement de la Fête de la Saladelle.

contact@arles.cci.fr +33 4 90 99 08 08 http://www.arles.cci.fr/

Sur la Place des Gitans, près de 40 exposants seront présents dans les domaines de la Gastronomie, la Mode & Beauté, la Maison & Décoration ainsi que la Culture & Loisirs.

Grâce à ses artisans, fabricants et producteurs régionaux réunis, c’est bien le savoir-faire et les traditions locales qui seront à l’honneur durant 3 jours, autour de ces 4 principaux secteurs d’activités. Près de 50% de ces artisans mettront en valeur la Gastronomie de notre territoire.

Une magnifique occasion de faire rayonner toute la richesse de la Provence et de la Camargue.

dernière mise à jour : 2022-04-14 par