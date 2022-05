Le marché prend l’air

2022-05-28 08:00:00 – 2022-05-28 13:00:00 Pendant la saison estivale, le marché de Hagetmau prend l’air er se déroule autour du jardin public et place de la république. Une animation particulière sera organisée une fois par mois.

Produit de qualité, manège pour enfant, food-truck, banda locale.

Merci aux commerçants et producteurs intéressés pour participer de contacter la mairie au 05 58 05 77 77 Pendant la saison estivale, le marché de Hagetmau prend l’air er se déroule autour du jardin public et place de la république. Une animation particulière sera organisée une fois par mois.

Merci aux commerçants et producteurs intéressés pour participer de contacter la mairie au 05 58 05 77 77

