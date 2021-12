Le marché paysan de la Friche Marseille 3e Arrondissement, 1 janvier 2021, Marseille 3e Arrondissement.

Le marché paysan de la Friche Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2021-01-01 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-31 21:00:00 21:00:00 Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

Lancé en mai 2010 à l’initiative de producteurs et des grandes Tables, un marché paysan déploie ses étals chaque lundi soir dans l’enceinte du restaurant.



Avec des horaires avancées de 15h à 18h en raison du couvre-feu, retrouvez les producteurs et leurs étals sur la terrasse du restaurant Les Grandes Tables.



Sur la terrasse en été ou à l’intérieur du restaurant en hiver, chacun peut venir s’approvisionner aux grandes Tables auprès de producteurs de la région, qui proposent des produits biologiques et/ou d’agriculture paysanne.



Ce marché regroupe maraîchers, éleveurs, producteurs de fromages, apiculteurs, boulanger, vigneronne et plus encore

Des fruits, des légumes, du pain, fromage, œufs ou miel… Venez faire vos courses au marché paysan !

