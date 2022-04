Le marché municipal fête la cuisine du monde Marcheprime Marcheprime Catégories d’évènement: Gironde

Marcheprime

Le marché municipal fête la cuisine du monde Marcheprime, 22 mai 2022, Marcheprime. Le marché municipal fête la cuisine du monde Marcheprime

2022-05-22 08:30:00 – 2022-05-22 13:30:00

Marcheprime Gironde Marcheprime EUR Venez profiter des différents stands présents qui vous feront découvrir la cuisine du monde dans une ambiance conviviale! Venez profiter des différents stands présents qui vous feront découvrir la cuisine du monde dans une ambiance conviviale! Venez profiter des différents stands présents qui vous feront découvrir la cuisine du monde dans une ambiance conviviale! Mairie Marcheprime

Marcheprime

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Marcheprime Autres Lieu Marcheprime Adresse Ville Marcheprime lieuville Marcheprime Departement Gironde

Marcheprime Marcheprime Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcheprime/

Le marché municipal fête la cuisine du monde Marcheprime 2022-05-22 was last modified: by Le marché municipal fête la cuisine du monde Marcheprime Marcheprime 22 mai 2022 Gironde Marcheprime

Marcheprime Gironde