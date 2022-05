Le Marché Médiéval vous accueille au Campo Santo Campo Santo, 5 mai 2022, Orléans.

Le Marché Médiéval vous accueille au Campo Santo

du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai à Campo Santo

Jeudi 5 et samedi 7 mai : 10 h – 22 h Vendredi 6 mai : 10 h – 23 h Dimanche 8 mai : 10 h – 19 h Samedi 7 mai à 18h : remise du prix de la plus belle échoppe attribué par le public. Rendez-vous sur les deux espaces accueil du marché médiéval et votez pour votre échoppe préférée ! **Un marché médiéval unique et authentique** Des exposants venus de toute la France et d’Europe sont présents pour vous plonger au coeur des traditions d’antan dans une atmosphère médiévale. **Retrouvez une programmation riche et éclectique** Danse, comédie, musique, ferme, jeux médiévaux, vous surprendront et égayeront petits et grands. Les artisans d’autrefois partagent leur quotidien et vous font découvrir un savoir-faire rare tout en dégustant des recettes typiques dans les différentes tavernes médiévales présentes sur le site. L’Association philatélique du Loiret propose des timbres-poste et cartes postales à l’effigie de Jeanne d’Arc. _Retrouvez le service Ville d’art et d’histoire d’Orléans et l’Agence départementale de réservation touristique du Loiret._ **Animations pour enfants** Un univers médiéval ludique adapté pour les plus jeunes proposera des activités inédites et surprenantes : une ferme pédagogique, les jeux d’époque, la rencontre d’une troupe d’oies et les initiations aux tâches quotidiennes du Moyen Âge. _Animations proposées par les compagnies : Vrehnd, la Compagnie Dovahkiin, Smedelyn, la Compagnie du Clair Obscur, Dog Trainer, De Soie et d’Or, Alchemia, Cléry, son Histoire en Lumière et Les Chardons._

gratuit

Dans le cadre des Fêtes de Jeanne d’Arc

Campo Santo Campo Santo, orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T22:00:00;2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T23:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T22:00:00;2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T19:00:00