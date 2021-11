Montreuil La Marbrerie île de France, Montreuil LE MARCHÉ MARBRÉ #1 La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Montreuil

LE MARCHÉ MARBRÉ #1 La Marbrerie, 11 novembre 2021, Montreuil. Date et horaire exacts : Le jeudi 11 novembre 2021

de 11h à 17h

gratuit

La Marbrerie vous invite à sa première édition du Marché Marbré : une journée care dédiée au temps pour soi, à la flânerie, à l’écoute, aux échanges de mots doux et de plantes ! Quoi de mieux pour un jeudi férié ? Au programme : troc végétal, exposition et vente d’objets artisanaux, musique ambient, espace détente, massage, tatouage, bouquets de fleurs… Objets artisanaux Des artistes-artisan.e.s viendront exposer leurs créations : des bobs en tissus recyclés par le créateur Inti, des savons sonores tous doux signés Flagalova, les sacs tous-fous de coeurfleur, les produits de soin Zéro déchets de creazily, la bouquets colorés de la Bouquetterie d’Alaia, les boucles d’oreille art-nouveau d’AlexieRed, les sacs en cuir de pomme de cotton pads de Maylua, les bijoux de Basilette… Et d’autres stands à venir. Troc vert C’est l’automne, il est temps de faire vos dernières boutures et de filer au Troc Vert du Marché-Marbré. L’échange sera orchestré par l’association montreuilloise Les Chlorophylliens qui anime depuis 2019 le jardin partagé en culture éco-responsable dans le square Marcel Cachin. Iels vous proposons des échanges de végétaux, de graines, de boutures et tout ce qui a un lien direct avec le jardinage en ville ! DJ sets avec High Heal Pendant tout ce temps, on retrouvera dans notre espace détente trois artistes du collectif High Heal – Fetva, Allpass & Flagalova – qui auront carte blanche derrière les platines. Trois Dj sets aux sonorités ambient, libres et sincères dans une ambiance canapé-coussins-détente. Ramenez vos plaids et vos tenues confortables ᓚᘏᗢ Afghan box Fakele posera son afghan box à la Marbrerie afin de nous refaire le portrait. Avec son appareil photographique artisanal, Fakele réalise la prise de vue et le développement argentique directement sur place. Ils nous propose alors de repartir en moins de 15 minutes avec un joli portrait Noir et blanc au format 10x15cm. Prix libre mais conscient (du coût de revient, du savoir faire et du talent!) Tatouages Les tatoueuses Pickpokeuse & z.wolinks.i seront des nôtres de 11h à 17h : – Pickpokeuse : https://www.instagram.com/pickpokeuse/ – z.wolinsk.i : https://www.instagram.com/z.wolinsk.i/ Flower Power Massage Edlira Murataj, praticienne en massage bien-être passionnée par tout ce qui est bon pour l’esprit et l’âme, nous proposera des séances de massage bien-être tout au long de la journée. Sessions de 30 min ou d’une heure à prix libre (‾◡◝) Cantine De 12h à 14h, notre chef Mickaël vous servira ses bons petits plats frais et faits-maison Entrée libre ! Événements -> Brocante / Marché La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere Montreuil 93100

9 : Mairie de Montreuil (224m) 9 : Croix de Chavaux (764m)

Contact : La Marbrerie 0143627119 contact@lamarbrerie.fr https://lamarbrerie.fr/le-marche-marbre-bien-etre-troc-vert-objets-artisanaux-ambient-dj-sets/ https://www.facebook.com/events/627647448228287? Événements -> Brocante / Marché

Date complète :

2021-11-11T11:00:00+01:00_2021-11-11T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Montreuil Autres Lieu La Marbrerie Adresse 21 Rue Alexis Lepere Ville Montreuil lieuville La Marbrerie Montreuil