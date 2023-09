Le marché Joinville s’engage pour la transition écologique ! Marché Joinville Paris, 24 septembre 2023, Paris.

Le dimanche 24 septembre 2023

de 09h30 à 12h30

.Tout public. gratuit

A l’occasion de la Fête des marchés qui aura lieu le 24 septembre, Mon Marché Engagé revient sur le marché Joinville (19e), qui s’inscrit dans le territoire Zéro déchet du bassin de la Villette. L’évènement idéal pour rassembler commerçants et usagers vers de bonnes pratiques au marché !

Pour sa 3ème édition, Mon Marché Engagé aura pour thématique “Trier et recycler les déchets”. Carton Plein, structure d’inclusion sociale et professionnelle collectant et réemployant le carton usagé, viendra vous présenter plus en détail leurs activités mais aussi de multiples méthodes innovantes de revalorisation des déchets des cartons. L’animation se déroulera de 9h30 à 12h30.

Venez tester vos connaissances sur le thème des biodéchets avec un quizz animé par l’équipe Mon Marché Engagé ! Sur cette matinée, vos commerçants sont invités à ne plus distribuer de sacs plastiques à usage unique. Pensez à apporter vos sacs, cabas et autres contenants réutilisables !

Marché Joinville Place de Joinville 75019 Paris

Contact : https://www.groupedadoun.com/ +33145117111 sophie.lecorre@groupedadoun.com

Mary Lou Mauricio