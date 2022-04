Le Marché itinérant des Baronnies Sarlabous Sarlabous Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Sarlabous

Sarlabous, 14 août 2022
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies

2022-08-14 15:00:00 – 2022-08-14 20:00:00

Sarlabous
Hautes-Pyrénées

Le marché itinérant des Baronnies.

Marché fermier et artisanal.

Restauration sur place et Animations.

A vos paniers, prêts, consommez local.
+33 5 62 39 05 14

