Le marché hebdomadaire prends des airs de Noël Kesseldorf, 26 novembre 2021, Kesseldorf.

2021-11-26 16:00:00 – 2021-11-26 19:00:00

Kesseldorf Bas-Rhin Kesseldorf Des stands de produits régionaux provenant de producteurs locaux vous y attendent. Pour ce premier week end de l’Avent, soutenez les enfants de l’école de Neewiller /Scheibenhard et le club déco, qui proposent des couronnes d’Avent et de Noël, des décorations… Vous pourrez également déposer des jouets pour les enfants qui sont dans le besoin. Petite restauration sur place. Des stands de produits régionaux provenant de producteurs locaux (fromager, maraicher, du pain paysan, des œufs, des tartes flambées ainsi qu’un Food Truck vous y attendent chaque vendredi. +33 3 88 94 81 11 Des stands de produits régionaux provenant de producteurs locaux vous y attendent. Pour ce premier week end de l’Avent, soutenez les enfants de l’école de Neewiller /Scheibenhard et le club déco, qui proposent des couronnes d’Avent et de Noël, des décorations… Vous pourrez également déposer des jouets pour les enfants qui sont dans le besoin. Petite restauration sur place. Kesseldorf

