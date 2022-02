Le Marché gourmand du musée Robert Tatin Les jardins du musée robert tatin Cossé-le-Vivien Catégories d’évènement: Cossé-le-Vivien

Le Marché gourmand du musée Robert Tatin Les jardins du musée robert tatin, 5 juin 2022, Cossé-le-Vivien. Le Marché gourmand du musée Robert Tatin

Les jardins du musée robert tatin, le dimanche 5 juin à 10:00

Le musée Robert Tatin vous propose la troisième édition du _Marché gourmand du musée._ Une occasion de découvrir différents produits issus de l’agriculture locale biologique de 10h00 à 13h00. Et pourquoi pas de se laisser tenter ! Les visiteurs auront également la possibilité de se restaurer sur place.

Entrée gratuite pour tous pour l’accès au marché et pour la visite du musée

Avec Le marché gourmand du musée, venez découvrir et profiter des produits issus de l’agriculture biologique Les jardins du musée robert tatin La Frénouse, Cossé-le-Vivien, Mayenne, Pays de la Loire Cossé-le-Vivien Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T13:00:00

