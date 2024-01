Sauvan LE MARCHE GARE Lyon, mercredi 3 avril 2024.

Sauvan est un jeune auteur, compositeur et interprète parisien d’électro-variété. Sa vibe “néo-rétro” s’inspire d’une musique d’époque, non pas révolue ; mais belle et bien remise au goût du jour. Ambitieux, Sauvan se dirige vers un tout nouvel univers, inspiré par l’utopie d’un monde vintage et futuriste. Cette nouvelle direction artistique tend à crédibiliser une musique qui a su plaire au public. Des titres comme Heloise comptabilisent déjà 1.2M d’écoutes sur les plateformes de streaming.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-03 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE MARCHE GARE 4-6 PLACE HUBERT MOUNIER 69002 Lyon 69