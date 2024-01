BEN PLG LE MARCHE GARE Lyon, samedi 23 mars 2024.

La musique de BEN plg reflète le réel avec justesse, sans poudre aux yeux : rude mais teintée de lumineuses notes d’espoir. Ces petits riens qui s’impriment dans nos souvenirs, ces “diamants dans la rétine . Toujours les deux pieds sur le trottoir, les madeleines de Proust se mêlent aux doutes inhérents à la vie d’un artiste ambitieux. Le lillois avance dans le rap français avec hargne, humilité, et surtout, pour la gloire. C’est plus des rêves, c’est des objectifs.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:00

LE MARCHE GARE 4-6 PLACE HUBERT MOUNIER 69002 Lyon 69